Pellegrino alla Juventus è un’operazione destinata ad andare in porto | a che punto siamo con il Parma

Da juventusnews24.com 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus si avvicina a definire l’accordo con il Parma per Pellegrino, con un prestito con obbligo di riscatto condizionato. La trattativa è in fase avanzata, ma non ancora conclusa. Nessun dettaglio sugli importi o le condizioni specifiche è stato reso noto. La trattativa tra le due società prosegue senza interruzioni, mentre si attende un’intesa definitiva. Non ci sono comunicazioni ufficiali sulla data di firma o sui termini finali dell’accordo.

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di Luca Fioretti La Juventus è sempre più vicina a definire l’accordo con il Parma sulla base di un prestito con obbligo di riscatto condizionato: le ultime su Pellegrino. La sessione estiva dei trasferimenti entra in una fase estremamente calda per il reparto avanzato della Juventus. Secondo quanto riferito nell’edizione odierna del  Corriere dello Sport,  proseguono i colloqui per Pellegrino. La diplomazia tra le parti sta portando ai frutti sperati, tanto che  l’intesa col Parma è davvero vicina  e mancano ormai soltanto gli ultimi dettagli burocratici prima della fumata bianca. I contatti tra le due società si sono intensificati nelle ultime ore per formalizzare l’operazione in tempi rapidissimi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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