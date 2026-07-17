Juventus non solo Celik dalla Roma | assalto a Lorenzo Pellegrini

La Juventus ha completato l’acquisto di Zeki Celik dalla Roma e ora si concentra su Lorenzo Pellegrini, centrocampista in scadenza con i giallorossi il 30 giugno. Il contratto dell’ex Sassuolo non è stato rinnovato e il giocatore potrebbe lasciare la squadra capitolina. La società bianconera sta valutando un possibile trasferimento, mentre non ci sono ancora conferme ufficiali sull’interesse concreto o su eventuali trattative in corso.

Dopo aver chiuso l’arrivo di Zeki Celik, la Juventus ha messo gli occhi su Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma. Il contratto con i giallorossi è scaduto lo scorso 30 giugno e il futuro dell’ex Sassuolo nella Capitale resta in bilico. Juventus su Pellegrini: la situazione. Secondo SportMediaset, il nuovo direttore tecnico della Juventus Frederic Massara avrebbe già avviato dei contatti esplorativi per Pellegrini. Dal canto suo, l’ex capitano della Roma avrebbe già dato la sua disponibilità e sarebbe pronto a dimezzare il proprio ingaggio fino a 3 milioni di euro. L’unico nodo da scogliere resta la durata del contratto: i bianconeri sono orientati a proporre un contratto biennale con l’opzione di un’ulteriore anno, mentre l’entourage del calciatore potrebbe spingere per un triennale. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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JUVENTUS SCATENATA: DOPO ÇELIK, ASSALTO A PELLEGRINI!

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