Calciomercato Juventus Celik e Pellegrini vestiranno bianconero? La posizione della Roma sui due calciatori
La Juventus sta valutando l'acquisto di Celik e Pellegrini, entrambi oggetto di interesse da parte di Comolli. Tuttavia, la Roma ha dichiarato di non voler cedere i calciatori e sta preparando i rinnovi di contratto. La situazione resta in evoluzione, con i dirigenti delle due società che continuano a monitorare gli sviluppi delle trattative.
di Francesco Spagnolo Calciomercato Juventus, Celik e Pellegrini sono sempre nel mirino di Comolli. Ma la Roma non intende privarsene: i rinnovi sono pronti. Il panorama del calciomercato della Juventus è in costante fermento. La dirigenza bianconera, guidata da Comolli, è nota per la sua capacità di monitorare con estrema attenzione i profili più interessanti del campionato italiano, specialmente quelli che si trovano in una situazione contrattuale incerta. Tra i nomi finiti sotto la lente d’ingrandimento della Continassa figurano da tempo due pilastri della formazione capitolina: Zeki Celik e il capitano Lorenzo Pellegrini. Tuttavia, le ultime indiscrezioni suggeriscono un brusco rallentamento per le ambizioni della Vecchia Signora, pronta a inserirsi nelle pieghe di una trattativa che sembrava in stallo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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