Calciomercato Juventus Celik e Pellegrini vestiranno bianconero? La posizione della Roma sui due calciatori

La Juventus sta valutando l'acquisto di Celik e Pellegrini, entrambi oggetto di interesse da parte di Comolli. Tuttavia, la Roma ha dichiarato di non voler cedere i calciatori e sta preparando i rinnovi di contratto. La situazione resta in evoluzione, con i dirigenti delle due società che continuano a monitorare gli sviluppi delle trattative.

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