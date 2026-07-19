Pedullà | Leão passaggio fondamentale per il mercato del Milan

Rafael Leão dovrebbe aggregarsi al Milan di Ruben Amorim durante la tournée estiva: ma il suo futuro potrebbe essere comunque lontano dai rossoneri ( qui le ultime sull'attaccante rossonero ). Anche il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato della situazione dell'esterno offensivo portoghese. promowebapp L'annuncio di Alfredo Pedullà su Rafael Leão. Ecco il suo parere da YouTube: > "Arriveranno anche i giorni di Rafael Leão, deve arrivare un'offerta congrua e potrebbero arrivare anche proposte di ingaggio extra large da Fenerbahce e Galatasaray con il Chelsea sullo sfondo. Questo è un passaggio fondamentale per il mercato del Milan, devi capire che tempistiche vuoi avere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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