Il mercato invernale del Milan si sta concentrando su diverse trattative. Da una parte, si discute del possibile addio di un attaccante tedesco, il cui riscatto sembra difficile. Dall’altra, si segue con interesse il percorso di un giovane talento francese, considerato un possibile sostituto del portoghese recentemente infortunato. Le operazioni sono ancora in fase di sviluppo e non ci sono ancora decisioni definitive.

Quando si parla del mercato di gennaio, di solito ci si ritrova di fronte a due fazioni tra loro contrapposte. Da una parte chi lo ritiene fondamentale per rinforzare la rosa ed evitare cali primaverili, dall’altra chi lo considera semplicemente evitabile se si è fatta una buona sessione durante l’estate. Molto spesso è semplicemente una finestra considerata utile per consolidare trattative, pianificare futuri accordi o, semplicemente, per provare a cogliere occasioni di mercato. Questa può essere stata la filosofia di azione che ha guidato proprio il Milan, i cui acquisti del mercato invernale sono stati centellinati. A conti fatti, durante...🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, il bilancio del mercato invernale: Füllkrug verso l’addio, Cissé per il dopo-Leao

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