La giunta comunale di Follonica ha approvato un provvedimento che permette l’ampliamento temporaneo dei dehors per i pubblici esercizi di via della Repubblica a Senzuno. Questa misura riguarda la zona pedonale, con l’obiettivo di aiutare le attività commerciali durante la fascia oraria in cui la strada è chiusa al traffico veicolare. L’iniziativa mira a favorire l’occupazione di suolo pubblico in modo più ampio, limitatamente al periodo di pedonalizzazione.

FOLLONICA La giunta comunale di Follonica ha approvato un atto di indirizzo che consente l’ampliamento temporaneo delle occupazioni di suolo pubblico per i pubblici esercizi di via della Repubblica a Senzuno durante la fascia oraria in cui la strada è completamente pedonale. Il provvedimento nasce dal confronto con gli esercenti commerciali del quartiere, i quali, durante le prime settimane della sperimentazione pedonale, hanno riscontrato un aumento sensibile della presenza di cittadini e turisti nelle ore serali. I negoziati potranno ampliare i loro esercizi dalle ore 18 fino alla mezzanotte (ampliamento valido fino al 1 settembre) ed essi devono comunque tenere sempre libera la corsia centrale per i mezzi di soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pedonalizzazione, i risvolti: "Dehors più grandi per aiutare le attività"

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