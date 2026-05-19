Dehors il suolo pubblico rincara Venti per cento per le strutture chiuse | Rendono molto di più delle altre

Il Comune di Firenze sta considerando un aggiornamento delle tariffe per il suolo pubblico nel centro storico, con una possibile revisione che potrebbe arrivare fino al 20 per cento per i dehors chiusi nelle zone più costose. Questa proposta si inserisce in un processo di revisione delle tariffe che riguarda le strutture all’aperto e si concentra sulle aree di maggiore valore commerciale. Le nuove cifre sarebbero applicate alle strutture che, secondo alcune fonti, risultano più redditizie rispetto ad altre.

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