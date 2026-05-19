Dehors il suolo pubblico rincara Venti per cento per le strutture chiuse | Rendono molto di più delle altre
Il Comune di Firenze sta considerando un aggiornamento delle tariffe per il suolo pubblico nel centro storico, con una possibile revisione che potrebbe arrivare fino al 20 per cento per i dehors chiusi nelle zone più costose. Questa proposta si inserisce in un processo di revisione delle tariffe che riguarda le strutture all’aperto e si concentra sulle aree di maggiore valore commerciale. Le nuove cifre sarebbero applicate alle strutture che, secondo alcune fonti, risultano più redditizie rispetto ad altre.
Il Comune di Firenze accelera sulla revisione delle tariffe del suolo pubblico nel centro storico e, secondo le indiscrezioni emerse, Palazzo Vecchio starebbe valutando un aumento fino al 20 per cento per i dehors chiusi nelle aree più pregiate della città. Un ritocco che potrebbe interessare soprattutto le strutture permanenti o semi permanenti collocate nelle piazze e nelle strade a maggiore valore commerciale del centro. Tra gli esempi più rilevanti c’è quello di piazza della Repubblica, dove oggi le concessioni più importanti arrivano a costare fino a 125mila euro all’anno e che, con un incremento del 20 per cento, potrebbero superare quota 150mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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