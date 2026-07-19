Pdrn | cos’è come funziona a cosa serve questo ingrediente magico

Il PDRN è un ingrediente utilizzato in prodotti di bellezza, considerato un rigenerante cellulare. Viene estratto dal DNA di pesci e impiegato in creme e trattamenti per migliorare la pelle. La sua funzione principale è favorire la riparazione dei tessuti e ridurre i segni dell’invecchiamento. Negli ultimi mesi, ha attirato molta attenzione nel settore della K-Beauty come uno degli elementi più discussi.

Il Pdrn è considerato un ingrediente “magico”, tra i più discussi nel mondo della K-Beauty. Negli ultimi mesi il PDRN è diventato uno degli ingredienti più discussi nel mondo della K-Beauty. Sempre più presente in sieri, creme e maschere viso, questo attivo viene spesso associato a una pelle più luminosa, compatta ed elastica. Tuttavia, gli esperti invitano a non considerarlo una soluzione miracolosa, ma un ingrediente da inserire con criterio all’interno di una routine skincare completa e costante. Il suo successo nasce proprio dalla filosofia della cosmetica coreana, che punta sulla prevenzione e sulla cura quotidiana della pelle piuttosto che su risultati immediati. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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PDRN Skincare: Does it Actually Work or Is It Just Hype

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