Un nuovo ingrediente nel mondo della skincare sta attirando l’attenzione sui social, promettendo effetti rimpolpanti senza l’uso di aghi. Si chiama Volufiline ed è un principio attivo di origine naturale. La sua funzione principale è quella di aumentare il volume del viso, offrendo un effetto simile a quello di un filler, senza interventi invasivi. Sono in corso studi per verificare la sua reale efficacia e i risultati che può garantire.

C ’è nuovo principio attivo nel panorama skincare, il “ Volufiline “. Un attivo di origine naturale con una promessa molto chiara: restituire volume al viso. Nato in laboratorio e diventato virale su TikTok, è oggi al centro di una nuova generazione di prodotti che mirano a replicare, almeno in parte, l’ effetto dei filler, ma in versione cosmetica. Niente aghi, ovviamente, per un effetto rimpolpante che agisce negli strati più profondi della pelle. È possibile? Face taping: come funzionano i cerotti per prevenire le rughe diventati virali su TikTok X Che cos’è il volufiline, effetto filler cosmetico, senza aghi. Il volufiline è un principio attivo sviluppato in Francia dalla società Sederma, successivamente acquisita da Croda.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Effetto filler… senza ago? C'è un nuovo ingrediente skincare rimpolpante che sta conquistando i social. Ma funziona davvero? Ecco cos’è, come agisce e cosa aspettarsi

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C’è un nuovo ingrediente rimpolpante che sta spopolando per ridare volume al viso. Si chiama volufiline ed è da provare subitoNel mondo della skincare, la ricerca dell’ingrediente magico capace di sfidare la gravità e il tempo è in continua evoluzione.

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