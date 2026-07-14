Un siero a base di PDRN, estratto dal DNA di salmone, è diventato il protagonista tra i prodotti di bellezza coreani. Già molto richiesto, il prodotto è in offerta e disponibile in quantità limitata. Le appassionate di skincare, così come chi si dedica alla cura della pelle con regolarità, stanno approfittando delle promozioni. La formula del siero promette di favorire il rinnovamento cellulare e migliorare l’aspetto della pelle.

Se siete delle vere beauty addicted, ma anche se siete abituate a prendervi cura della vostra pelle con sufficiente attenzione, avrete sicuramente sentito parlare di PDRN, ovvero il dna di salmone, un ingrediente relativamente nuovo che viene integrato nei prodotti di uso comune come sieri e creme per garantire alla pelle un boost di benessere immediato e maggiore. Un ingrediente che arriva direttamente dalla K-beauty e che potete provare anche voi acquistando un siero viso in sconto virale sui social che sembra mantenere davvero ciò che promette e che dona alla pelle un aspetto levigato, luminoso e più vitale. Parliamo del siero viso di Medicube, PDNR Pink Collagen Exosome shot, un concentrato di principi che garantiscono alla cute un boost di benefici visibili e a cui non dovreste rinunciare. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il PDRN (Dna di salmone) è l’ingrediente K-beauty del momento. E questo siero in sconto già virale ne ha a quantità

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PDRN o DNA di salmone: cos'è l'ingrediente che sta spopolando nella skincare coreana

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