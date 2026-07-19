Pavia rissa nel centro storico | i protagonisti fuggono tutti prima dell' arrivo dei soccorsi

Notizia in breve

Alle 2.30 di questa notte, nel centro storico di Pavia, si è scatenata una rissa tra alcuni giovani. Dopo aver iniziato a litigare, tutti i coinvolti sono scappati prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Nessuno ha riportato ferite gravi, ma sul posto sono rimasti segni di colluttazione. Nessuna persona è stata fermata o identificata sul momento. La polizia sta indagando per chiarire l’accaduto.