Pavia rissa nel centro storico | i protagonisti fuggono tutti prima dell' arrivo dei soccorsi
Alle 2.30 di questa notte, nel centro storico di Pavia, si è scatenata una rissa tra alcuni giovani. Dopo aver iniziato a litigare, tutti i coinvolti sono scappati prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Nessuno ha riportato ferite gravi, ma sul posto sono rimasti segni di colluttazione. Nessuna persona è stata fermata o identificata sul momento. La polizia sta indagando per chiarire l’accaduto.
Pavia, 19 luglio 2026 – Un'altra nottata di violenza, e di abuso di alcolici, nella movida del centro storico pavese. Poco prima delle 2.30 di oggi, domenica 19 luglio, più richieste d'intervento al 112 hanno segnalato una rissa in corso in via Sant'Agostino, la stradina parallela a corso Strada Nuova che collega piazza della Vittoria a piazza Guicciardi. Le segnalazioni riferivano di almeno due giovani feriti, tra più persone coinvolte, ma all'arrivo sul posto dei soccorsi sanitari di Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza), con un'ambulanza inviata in codice giallo, e della polizia, con una pattuglia della Volante che già stava presidiando il centro storico, tutti i protagonisti della scazzottata si erano già dileguati nel nulla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Segui gli aggiornamenti su Pavia.
Notizie e thread social correlati
Maria Ausiliatrice, ad Agrigento la festa nel centro storico: tutti gli appuntamentiAd Agrigento, i festeggiamenti in onore di Maria Ausiliatrice sono in corso nel centro storico e continuano fino a lunedì 26 maggio.
Caos in Venezia: rissa tra due gruppi di giovani in piazza del Luogo Pio, poi la fuga prima dell'arrivo della poliziaIn piazza del Luogo Pio a Venezia si è verificata una rissa tra due gruppi di giovani, che si è conclusa con la fuga di alcuni partecipanti prima...
Si parla di: Sicurezza, il centrosinistra di Voghera lancia la campagna d’estate; Pavia, 17enne arrestata per terrorismo islamico: cintura esplosiva, pronta al martirio | Libero Quotidiano.it.
Pavia, rissa nel centro storico: i protagonisti fuggono tutti prima dell'arrivo dei soccorsiNella notte del 19 luglio è stata segnalata al 112 una scazzottata in via Sant'Agostino, ma al giungere dell'ambulanza e dalla polizia non c’era più nessuno ... ilgiorno.it