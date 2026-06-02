Caos in Venezia | rissa tra due gruppi di giovani in piazza del Luogo Pio poi la fuga prima dell' arrivo della polizia
In piazza del Luogo Pio a Venezia si è verificata una rissa tra due gruppi di giovani, che si è conclusa con la fuga di alcuni partecipanti prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Poco prima, in via Sant'Anna, si era verificato un accoltellamento, seguito da un episodio di panico causato da una persona che si è allontanata a piedi dopo essere stata trasportata da un'ambulanza. Non ci sono stati arresti o feriti riportati ufficialmente.
Ancora caos in Venezia dopo l'accoltellamento in via Sant'Anna e la persona che ha seminato il panico dopo essere fuggito da un'ambulanza. Nella notte tra l'1 e il 2 giugno in piazza del Luogo Pio due gruppi di giovani, presumibilmente in stato di alterazione alcolica, hanno iniziato a litigare. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Segui gli aggiornamenti su Venezia.
SHOCK: VIOLA LITIGA CON LA NUOVA FIDANZATA DI FABIO PERCHÉ VUOLE LA SUA CAMERA NELLA VILLA
Notizie e thread social correlati
Maxi rissa in Valle Caudina: ore di tensione e caos tra gruppi di giovani in stradaNella notte tra le strade di Airola si è verificata una maxi rissa tra gruppi di giovani.
Effetto Venezia 2026, in piazza del Luogo Pio arriva anche Frankie hi-nrgPer l'edizione 2026 di Effetto Venezia, in programma nella piazza del Luogo Pio, è stata annunciata anche la presenza di Frankie hi-nrg mc.