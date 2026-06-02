Caos in Venezia | rissa tra due gruppi di giovani in piazza del Luogo Pio poi la fuga prima dell' arrivo della polizia

Notizia in breve

In piazza del Luogo Pio a Venezia si è verificata una rissa tra due gruppi di giovani, che si è conclusa con la fuga di alcuni partecipanti prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Poco prima, in via Sant'Anna, si era verificato un accoltellamento, seguito da un episodio di panico causato da una persona che si è allontanata a piedi dopo essere stata trasportata da un'ambulanza. Non ci sono stati arresti o feriti riportati ufficialmente.