Maria Ausiliatrice ad Agrigento la festa nel centro storico | tutti gli appuntamenti

Ad Agrigento, i festeggiamenti in onore di Maria Ausiliatrice sono in corso nel centro storico e continuano fino a lunedì 26 maggio. Il programma prevede diverse celebrazioni religiose, processioni e incontri tra i fedeli. La manifestazione coinvolge la comunità locale e si svolge nel rispetto delle tradizioni, con eventi distribuiti durante i giorni delle celebrazioni. La città si anima con iniziative che coinvolgono sia il settore religioso sia quello civile.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Proseguono ad Agrigento i solenni festeggiamenti in onore di Maria Ausiliatrice con un programma che accompagnerà i fedeli fino a lunedì 26 maggio tra celebrazioni religiose, processioni e momenti di condivisione comunitaria.Venerdì 22 maggio gli appuntamenti si svolgeranno nella parrocchia San. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Festa di Santa Maria Ausiliatrice: il musical "Francesco vive in te" a ChioggiaIn occasione della Festa popolare di Santa Maria Ausiliatrice, il Teatro Don Bosco di Chioggia ospita per tre sere consecutive il musical "Francesco... Foto in vetrina. Gli appuntamenti in centro storicoFine settimana intenso per la fotografia con l’8ª edizione di “WelovePhoto&Light“, iniziativa promossa dall’associazione “WeLovePh“. Maria Ausiliatrice, storia e devozione della Madonna di don Bosco e, dal 1924, anche della CinaScopri la storia di Maria Ausiliatrice: dalle origini dell’invocazione Auxilium Christianorum alla battaglia di Lepanto, da Don Bosco e i Salesiani ai santuari di Donglu e Sheshan in Cina ... famigliacristiana.it Beata Vergine Maria Ausiliatrice/ Il 24 maggio si celebra la Madonna aiuto dei cristianiLa festa di Maria Ausiliatrice fu istituita da papa Pio VII nel 1815 e fissata al 24 maggio in ricordo suo trionfale rientro a Roma dopo la prigionia sotto Napoleone a Fontainebleau. Il 24 maggio, nel ... ilsussidiario.net