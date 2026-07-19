Pavard un nodo da sciogliere | permanenza o cessione? La scelta spetta a Chivu

Da internews24.com 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il futuro di Benjamin Pavard all’Inter resta incerto, con la decisione sulla sua permanenza o cessione che dipende dal direttore sportivo. Dopo il ritorno dal prestito all’Olympique Marsiglia, il difensore francese si è unito al ritiro estivo in Germania insieme ai compagni di squadra. La società sta valutando le opzioni, ma al momento non sono state ufficializzate decisioni definitive riguardo al suo ruolo nella rosa.

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Inter News 24 . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. Il  futuro di Benjamin Pavard  rimane uno dei nodi centrali del  calciomercato dell’Inter. Il difensore francese, rientrato dal  prestito all’OM, si è regolarmente aggregato al  ritiro estivo in Germania  con il resto della squadra. Nonostante le  tensioni della scorsa stagione, il calciatore è attualmente a disposizione dello staff tecnico per la preparazione prestagionale. Le decisioni del tecnico e la gestione del gruppo. La gestione della situazione è ora interamente nelle mani di  Cristian Chivu. Come  allenatore dell’Inter, spetterà a lui valutare la  permanenza di Pavard  e la sua funzionalità all’interno del progetto tattico. 🔗 Leggi su Internews24.com

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