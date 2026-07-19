Il futuro di Benjamin Pavard all’Inter resta incerto, con la decisione sulla sua permanenza o cessione che dipende dal direttore sportivo. Dopo il ritorno dal prestito all’Olympique Marsiglia, il difensore francese si è unito al ritiro estivo in Germania insieme ai compagni di squadra. La società sta valutando le opzioni, ma al momento non sono state ufficializzate decisioni definitive riguardo al suo ruolo nella rosa.

Inter News 24 . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. Il futuro di Benjamin Pavard rimane uno dei nodi centrali del calciomercato dell’Inter. Il difensore francese, rientrato dal prestito all’OM, si è regolarmente aggregato al ritiro estivo in Germania con il resto della squadra. Nonostante le tensioni della scorsa stagione, il calciatore è attualmente a disposizione dello staff tecnico per la preparazione prestagionale. Le decisioni del tecnico e la gestione del gruppo. La gestione della situazione è ora interamente nelle mani di Cristian Chivu. Come allenatore dell’Inter, spetterà a lui valutare la permanenza di Pavard e la sua funzionalità all’interno del progetto tattico. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pavard un nodo da sciogliere: permanenza o cessione? La scelta spetta a Chivu

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