Il Napoli ha mostrato interesse per il centrocampista del Milan, ma il trasferimento non può ancora avvenire a causa di un problema economico. Secondo Matteo Moretto, il club azzurro deve prima alleggerire la rosa prima di poter procedere con eventuali acquisti. Rabiot, invece, è stato indicato come obiettivo, ma attualmente non ci sono sviluppi concreti legati a un suo trasferimento.

Adrien Rabiot finisce nel mirino del Napoli, ma gli azzurri non possono muoversi senza prima alleggerire la rosa. Secondo Matteo Moretto, il club partenopeo ha manifestato interesse concreto per il centrocampista del Milan, eppure l’ ostacolo economico rimane insormontabile nel breve termine. Rabiot-Napoli: il Milan non apre ancora il dialogo. La situazione è cristallina: il Napoli ha effettivamente bussato alla porta per Rabiot, ma senza spazi di manovra in uscita non può procedere. Il centrocampista francese rappresenta un profilo di qualità assoluta, tuttavia il Milan lo considera ancora un elemento importante dello scacchiere tattico. Le due società, fino a questo momento, non hanno nemmeno iniziato a discutere di una possibile cessione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Rabiot al Napoli? La rivelazione di Moretto: “C’è solo un nodo da sciogliere”

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