Cesena nodo ds da sciogliere Aiello incontrerà subito Floccari

Il presidente del club sarà a Cesena giovedì per un incontro importante e assisterà alla partita di campionato in programma venerdì sera al stadio Manuzzi. La visita si inserisce in un momento di attesa e decisioni da prendere per il futuro della squadra. La presenza del presidente è stata confermata e l’evento si svolgerà nel contesto delle attività legate alla stagione in corso.

Il presidente John Aiello sarà a Cesena giovedì per assistere, poi, venerdì, all’ultima gara di campionato che vedrà il Cesena al Manuzzi, alle 20.30, contro il Padova: una gara decisiva in chiave playoff per i bianconeri che rischiano di veder sfumare l’obiettivo dopo essere stati nel recinto degli spareggi promozione per quasi una stagione intera. Nel soggiorno romagnolo il presidente incontrerà anche Sergio Floccari, al momento il maggiore candidato a rivestire il ruolo di direttore sportivo per la prossima stagione. Già da calciatore, l’ex attaccante della Lazio fra le altre, era stato vicino a vestire la maglia bianconera, lo incontrò l’ex direttore dell’area tecnica Rino Foschi, poi non se ne fece nulla.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cesena, nodo ds da sciogliere. Aiello incontrerà subito Floccari Notizie correlate Calciomercato Milan, pressing su Goretzka: ma c’è un nodo da sciogliereSe c'è una cosa in cui Massimiliano Allegri è stato chiaro è sul fronte mercato: il tecnico livornese vuole dalla dirigenza almeno 4 acquisti di... Probabili formazioni Juve Verona: per Spalletti resta un unico nodo da sciogliereSenesi alla Juve, aumenta la concorrenza per il centrale argentino: possibile duello con questa big inglese. Contenuti di approfondimento Si parla di: Avanti con Di Taranto fino al 2028: Il Cesena ha tutto per crescere. Cesena, nodo ds da sciogliere. Aiello incontrerà subito FloccariIl presidente giovedì in città. Spunta pure il nome di Menta. Intanto fanno discutere le dichiarazioni di Cole ... sport.quotidiano.net Avanti con Di Taranto fino al 2028: Il Cesena ha tutto per crescereUfficiale il rinnovo del direttore generale, resta da sciogliere il nodo della presidenza e la nomina del nuovo ds ... msn.com