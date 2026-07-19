Remco Evenepoel vince la quindicesima tappa del Tour de France, da Champagnole al Plateau de Solaison, lunga 183 km. Il ciclista, mai così forte in salita, tiene il ritmo dei favoriti e si aggiudica la frazione. Paul Seixas commenta sperando in una buona prestazione per la terza settimana, senza ulteriori dettagli sulla sua performance. La tappa si conclude con una fuga di successo e un arrivo in salita.

Un Remco Evenepoel mai così brillante in salita tiene il passo dei migliori e si aggiudica la quindicesima tappa del Tour de France, Champagnole-Plateau de Solaison, di 183.9 chilometri davanti al duo della UAE Team Emirates-XRG Tadej Pogacar e Isaac Del Toro. Rispetto alla brillante giornata vissuta ieri, Paul Seixas si stacca sull’ultima salita. Il giovane francese però è bravo a non mollare la presa, continua a tirare con generosità il suo gruppetto e riesce a limitare i danni con un ritardo al traguardo di 58”. Il corridore transalpia così la giornata: “Nel complesso sono contento, penso di aver fatto una buona prestazione. È vero che la foratura all’inizio non è stata l’ideale perché mi ha fatto consumare molta energia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Paul Seixas: “Una buona prestazione, spero andrà bene nella terza settimana”

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Paul Seixas rimane leggermente attardato a causa di una foratura e quando trova un compagno…va troppo forte! #Ciclismo #Cycling #TourdeFrance #TDF2026 #Seixas x.com

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