Le chiavi sono una forma di potere: aprono, tengono chiuso, si perdono. Si possono duplicare. Tengono al sicuro e nascondono. Ti consegnano casa o un rifugio in cui lasciare fuori il mondo e allontanare tutti. Sono fisiche e digitali. Preservano segreti, allontanano pericoli. Abbiamo molte chiavi di casa e nel romanzo, in qualche modo, ci sono tutte. Anche quelle che rappresentano la parte più oscura e nascosta dei personaggi. Il nuovo thriller psicologico di Patrick Fogli, Le chiavi di casa (SEM), introduce già dal titolo a una storia pluriprospettica, costruita su più significati e piani di lettura che, con una narrazione implacabile e vertiginosa, scava nelle pieghe delle contraddizioni umane e nelle disfunzioni della società attuale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Patrik Fogli: "Nella ragnatela delle identità. Un thriller fra le ombre dell’io e il nostro doppio digitale"

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