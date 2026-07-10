?I ricordi, come il buio, a volte fanno paura. Serpeggiano nel silenzio delle famiglie, custodiscono segreti, scavano dentro le parole mai pronunciate per corrodere l’animo di chi resta. Un’inquietudine atavica che si tramanda e si aggrappa con artigli.?? Da un viaggio dentro la mente e nelle crepe della memoria nasce “Il dolore dell’oca” (Einaudi), il nuovo romanzo – thriller psicologico – di Giuliana Salvi, ospite del vodcast ‘Il Piacere della Lettura’ dalla libreria Arethusa di Roma. L’intervista di Giulia Carla De Carlo continua su quotidiano.net, nella sezione ‘Libri’?? #qnvideo Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Il Dolore dell'Oca: Un Thriller Psicologico che Esplora le Ombre della Memoria

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