Nella notte che potrebbe consegnare lo Scudetto all’Inter, Bastoni torna a essere titolare nella formazione. Dopo un periodo di attesa, il difensore si prepara a scendere in campo nell’incontro contro il Parma, un match decisivo per le sorti del campionato dei nerazzurri. La squadra si concentra sulla partita, mentre il difensore ha un piano chiaro per il suo ruolo in questa fase cruciale.

Mercato Milan: 100 milioni per tornare grande. Quali sono i tre grandi obiettivi dell’estate rossonera, il piano è stato svelato! Mercato Juve: 4 partite per riscrivere il futuro, David pronto a scacciare le ombre della cessione. Due club si sono già fatti avanti! Liverpool piomba su Senesi, possibile colpo a sorpresa dal Bournemouth. Novità importantissime nella corsa al difensore Lazio, così è cambiato il finale di stagione: rendimento da top e confronto inequivocabile col passato. Dentro al momento dei biancocelesti Stroppa racconta: «Venezia superiore alle altre, ma ora la Serie A è un altro sport.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bastoni torna titolare nella notte Scudetto dell’Inter: la festa per lasciarsi alle spalle le ombre, poi il futuro. Piano chiaro per il difensore

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