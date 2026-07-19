Oggi si è disputata una partitella tra il Milan di Amorim e il Milan Futuro, con due tempi da 45 minuti. La prima squadra ha segnato due gol nella prima metà e cinque nella seconda. Tra i commenti, è stato evidenziato il rendimento di Gila, mentre Kosti è stato definito un idolo. Inoltre, è stato riconosciuto il miglior gol di Chukwueze durante l'incontro.

Oggi in campo il Milan di Amorim contro il Milan Futuro: due tempi da 45 minuti in cui la prima squadra ha segnato 2 gol nella prima frazione e 5 nella seconda. Questi gli schieramenti delle due squadre. promowebapp I tabellini e le formazioni del match. Primo Tempo MILAN (3-4-2-1): Torriani; Tomori, Gabbia, F. Terracciano; Athekame, Ricci, Musah, Bartesaghi; Ossola, Nkunku, Kosti?. MILAN FUTURO (4-2-3-1): Faccioli; Cappelletti, Zukic, Vladimirov, Perera; Sala, Zeroli; Balentien, Sia, Sardo; Asanji. Secondo Tempo MILAN (3-4-2-1): Pittarella (Bouyer); Odogu, Gila, Pavlovi?; Chukwueze, Fofana, Comotto, Borsani; Loftus-Cheek, Guernier; Camarda. MILAN FUTURO (4-2-3-1): Catalano; Piermarini, Colombo, Pagliei, Minotti; Mancioppi, M. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Partitella del Milan, Pellegatti: "Bene Gila. Kosti? mio idolo. Miglior gol di Chukwueze"

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