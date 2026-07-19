Partitella del Milan Pellegatti | Bene Gila Kosti? mio idolo Miglior gol di Chukwueze

Da pianetamilan.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oggi si è disputata una partitella tra il Milan di Amorim e il Milan Futuro, con due tempi da 45 minuti. La prima squadra ha segnato due gol nella prima metà e cinque nella seconda. Tra i commenti, è stato evidenziato il rendimento di Gila, mentre Kosti è stato definito un idolo. Inoltre, è stato riconosciuto il miglior gol di Chukwueze durante l'incontro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Oggi in campo il Milan di Amorim contro il Milan Futuro: due tempi da 45 minuti in cui la prima squadra ha segnato 2 gol nella prima frazione e 5 nella seconda. Questi gli schieramenti delle due squadre. promowebapp I tabellini e le formazioni del match. Primo Tempo MILAN (3-4-2-1): Torriani; Tomori, Gabbia, F. Terracciano; Athekame, Ricci, Musah, Bartesaghi; Ossola, Nkunku, Kosti?. MILAN FUTURO (4-2-3-1): Faccioli; Cappelletti, Zukic, Vladimirov, Perera; Sala, Zeroli; Balentien, Sia, Sardo; Asanji. Secondo Tempo MILAN (3-4-2-1): Pittarella (Bouyer); Odogu, Gila, Pavlovi?; Chukwueze, Fofana, Comotto, Borsani; Loftus-Cheek, Guernier; Camarda. MILAN FUTURO (4-2-3-1): Catalano; Piermarini, Colombo, Pagliei, Minotti; Mancioppi, M. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

partitella del milan pellegatti bene gila kosti mio idolo miglior gol di chukwueze
© Pianetamilan.it - Partitella del Milan, Pellegatti: "Bene Gila. Kosti? mio idolo. Miglior gol di Chukwueze"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Per il bene del nostro Milan. QUI IL CAOS, LA' LO SCUDETTO. Siamo STANCHI! Ogni anno stessa storia!!

Video Per il bene del nostro Milan. QUI IL CAOS, LA' LO SCUDETTO. Siamo STANCHI! Ogni anno stessa storia!!

Notizie e thread social correlati

Milan, Chukwueze e Camarda subito a segno nella partitella in famigliaDurante una sessione di allenamento a Milanello, i giocatori della prima squadra hanno affrontato una partitella con il Milan Futuro.

Milan, rivoluzione Amorim nel test in famiglia: la nuova posizione per Chukwueze, la chance di Kosti?Nel pomeriggio si svolgerà un allenamento congiunto tra il Milan di Rúben Amorim e il Milan Futuro di Sergio Navarro Barquero.

Si parla di: Sgambata a Milanello con il Milan Futuro, Pellegatti: Sono curioso di vedere come Amorim mette giù la squadra; Primo test per il Milan contro Milan Futuro, Pellegatti svela: Mi parlano benissimo di Navarro, gran livello.

partitella del milan partitella del milan pellegattiSgambata a Milanello con il Milan Futuro, Pellegatti: Sono curioso di vedere come Amorim mette giù la squadraPellegatti parla della partita che ci sarà domani tra Milan prima squadra e Milan futuro. Nel suo canale YouTube, Pellegatti parla della partita che ci sarà domani a Milanello tra prima squadra e Mila ... milannews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web