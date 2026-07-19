Nel pomeriggio si svolgerà un allenamento congiunto tra il Milan di Rúben Amorim e il Milan Futuro di Sergio Navarro Barquero. Durante la sessione, ci sarà una rivoluzione tattica: Chukwueze occuperà una nuova posizione e Kosti avrà l’opportunità di mettersi in mostra. La seduta in famiglia servirà a testare diverse disposizioni e soluzioni di gioco. Nessuna informazione ufficiale su eventuali convocazioni o modifiche definitive.

È in programma nel pomeriggio un significativo allenamento congiunto tra il Milan di Rúben Amorim e il Milan Futuro guidato da Sergio Navarro Barquero. Si tratterà di una sorta di vero e proprio "test in famiglia" per il nuovo Diavolo, programmato a pochi giorni di distanza dal raduno ufficiale per la stagione 2026-2027 (avvenuto lo scorso lunedì 13 luglio) e in vista della prima amichevole ufficiale del nuovo corso rossonero, fissata per il prossimo sabato 25 luglio. La rivoluzione tattica di Amorim: si passa al 3-4-2-1. Secondo quanto riportato oggi in edicola da Tuttosport, questo test rappresenterà la prima vera occasione per vedere applicati sul campo i nuovi principi tattici dell'allenatore portoghese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, rivoluzione Amorim nel test in famiglia: la nuova posizione per Chukwueze, la chance di Kosti?

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Amorim al Milan: la trappola tattica che tutti ignorano

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