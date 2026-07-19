Una rimodulazione del trasporto pubblico che parte domani in via sperimentale ma fa già discutere, introducendo una novità tanto radicale quanto discussa. Prende il via domattina la sperimentazione di Conerobus che trasforma una buona fetta delle corse urbane in un servizio ‘a chiamata’, attivo in particolare nelle fasce orarie successive alle 17. Il nuovo meccanismo prevede un vincolo rigido per l’utente: per viaggiare è necessario prenotare l’itinerario entro le 15 del giorno precedente contattando il numero 071.283770. Se non giungeranno chiamate entro il termine stabilito, i bus non partiranno. Una decisione che risponde a una criticità ormai cronica del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Parte la rivoluzione dei bus, servizi a chiamata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

I Went To The Country I Was Told Not To Visit

Notizie e thread social correlati

Bus a chiamata, il servizio si allarga: arrivano bus "green" e la nuova applicazione per prenotareIl servizio di bus a chiamata di Roma si amplia nei prossimi mesi, con l’ingresso di nuovi territori nella rete.

Legge Basaglia: la rivoluzione dei diritti e il vuoto dei serviziLa legge Basaglia, approvata nel 1978, ha segnato una svolta nel trattamento dei pazienti psichiatrici, portando alla chiusura dei manicomi e...

Temi più discussi: Lombardia: la rivoluzione dei data center che nessuno sta governando; La rivoluzione parte dall’armadio: Fumone apre la strada al riciclo del tessile; Depaving: via il cemento, arrivano le piante. La rivoluzione verde parte dalla Toscana; Parte la rivoluzione di Malagò: Maldini direttore tecnico e Leonardo advisor.

La rivoluzione dei fenicotteri albanese ha trovato la sua sostenitrice più illustre: la pop star #DuaLipa, che ha espresso ammirazione per il movimento di protesta contro il resort finanziato dal fondo di investimento di #JaredKushner, genero del presidente D x.com

Musei, la sfida dell’accessibilità parte da 3 milioni: Non basta eliminare le barriere, la rivoluzione parte dall’accessibilitàA fine luglio Fondazione Cariplo lancerà un bando per sostenere i musei del suo territorio di riferimento nel percorso verso l’accessibilità universale. L’obiettivo non è solo eliminare barriere fisic ... corriere.it

Italia, la rivoluzione parte dal basso: i tifosi chiedono più giovani, stadi e calcio in chiaroROMA - Luciano De Crescenzo sosteneva che la rivoluzione e la televisione hanno molto in comune: del resto, ogni ribellione comincia sempre con l’idea di voler cambiare il mondo e finisce spesso con ... corrieredellosport.it