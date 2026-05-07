Bus a chiamata il servizio si allarga | arrivano bus green e la nuova applicazione per prenotare
Il servizio di bus a chiamata di Roma si amplia nei prossimi mesi, con l’ingresso di nuovi territori nella rete. La gestione passerà a Bis, il servizio già attivo nel trasporto periferico, che introdurrà anche bus “green” per il trasporto pubblico. Contestualmente, sarà lanciata una nuova applicazione dedicata alle prenotazioni, facilitando l’accesso e l’utilizzo del servizio da parte degli utenti.
Sarà Bis, Bus International Service, già attiva nel trasporto periferico, a gestire il servizio di bus a chiamata che verrà attivato nei prossimi mesi in nuovi territori di Roma. Il “taxi pubblico”, che si può utilizzare con un semplice abbonamento Metrebus o un bit, continua ad allargarsi. Nel.🔗 Leggi su Romatoday.it
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