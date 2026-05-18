Legge Basaglia | la rivoluzione dei diritti e il vuoto dei servizi

La legge Basaglia, approvata nel 1978, ha segnato una svolta nel trattamento dei pazienti psichiatrici, portando alla chiusura dei manicomi e all’istituzione di strutture alternative. Tuttavia, nel corso degli anni, si è assistito a una diminuzione dei servizi di assistenza e riabilitazione, lasciando molti ex pazienti senza supporto adeguato. Oggi, alcuni di loro finiscono nelle carceri, spesso per problemi legati alla mancanza di alternative e di sostegno. La transizione dalla tutela della dignità alla carenza di servizi si riflette in questa realtà.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Chi sono i pazienti che oggi finiscono impropriamente nelle carceri?. Come si è passati dalla dignità di Basaglia al vuoto assistenziale?. Perché il modello di Trieste non è applicato in tutta Italia?. Quali responsabilità ha lo Stato nel carico lasciato alle famiglie?.? In Breve Basaglia operò a Gorizia nel 1961 prima di spostarsi al manicomio di Trieste.. La riforma avvenne pochi giorni dopo l'assassinio di Aldo Moro.. Il modello di Trieste contrasta con la carenza di servizi in altre regioni italiane.. L'assenza di reti territoriali sposta i pazienti verso pronto soccorso e carceri.. Il 13 maggio 1978 l’Italia approvò la Legge 180, una riforma che trasformò radicalmente il concetto di salute mentale chiudendo i manicomi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Legge Basaglia: la rivoluzione dei diritti e il vuoto dei servizi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Modena, l’aggressione di Salim svela il vuoto dei servizi psichiatrici? Domande chiave Come può un soggetto monitorato sparire dai radar dei servizi sanitari? Perché il sistema antiterrorismo non riesce a intercettare i... Molise, la sfida dei servizi essenziali tra infrastrutture e dirittiIl destino di un territorio non si misura solo dalla bellezza dei suoi paesaggi, ma dalla solidità delle fondamenta su cui poggia la vita quotidiana... Il #13maggio 1978 fu approvata la legge Basaglia che chiudeva i manicomi. Partita da Gorizia e realizzata a Trieste, la rivoluzione basagliana ha restituito voce e diritti a migliaia di persone. Purtroppo mai pienamente applicata, anche per la morte dello psichi x.com La paura che ci portiamo addosso di diventare mattiPerdita di controllo, imprevedibilità, senso di impotenza e paura di finire dentro quel dolore: nell'anniversario della legge Basaglia ... avvenire.it 40 anni della Legge Basaglia, Marini: Prima di una legge per la salute mentale, è una legge di civiltàLa presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, è intervenuta oggi all’incontro L’assistenza infermieristica in salute mentale a 40 anni dalla legge basaglia, organizzato dall’Ordine ... quotidianosanita.it