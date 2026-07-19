Dal 1° agosto, a Brescia, aumentano le tariffe di parcheggio su strada e in alcuni parcheggi in struttura, dopo 12 anni di stop dal 2014. La Giunta comunale ha approvato l’aggiornamento, che non riguarda i residenti. Le nuove tariffe riguardano aree pubbliche e alcuni parcheggi coperti, mentre per i residenti rimangono invariati. Nessuna modifica è prevista per le tariffe delle zone riservate ai residenti.

La Giunta comunale ha approvato l'aggiornamento delle tariffe della sosta su strada e di alcuni parcheggi in struttura, che erano ferme dal 2014. Le modifiche decorreranno dal prossimo 1° agosto, come comunica la Loggia in una nota. Per i residenti non vi saranno aumenti. L'Amministrazione ha deciso di confermare gli attuali livelli tariffari dedicati a chi vive a Brescia, per cui in tutti i parcheggi in struttura e nelle aree a parcometro in cui vige la Park City Card, le tariffe orarie rimarranno uguali a quelle attualmente in vigore. L'aggiornamento è il primo intervento sulle tariffe della sosta dopo 12 anni. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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© Brescia.corriere.it - Parcheggi a Brescia città, il Comune aumenta le tariffe dopo 12 anni (ma non per i residenti)

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