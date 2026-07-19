Papa Leone XIV a Castel Gandolfo | palco per l’Angelus e giro a sorpresa tra i fedeli

Il Papa ha guidato anche questa domenica la preghiera dell’Angelus a Castel Gandolfo. Al termine della celebrazione, ha fatto un giro in golf car tra i fedeli, scambiando strette di mano e benedizioni ai bambini. Durante l’Angelus, ha nuovamente richiamato alla preghiera per la pace. La cerimonia si è svolta sul palco allestito per l’Angelus, con il Pontefice che ha mantenuto il suo ruolo di guida spirituale.

Il Pontefice richiama alla preghiera per la pace e al termine della celebrazione, sorprende i presenti con un giro in golf car tra strette di mano e benedizioni ai bambini Papa Leone XIV ha guidato anche questa domenica la preghiera dell’AngelusCastel Gandolfo. Per l’occasione, però, è stato predisposto un piccolo palco che ha consentito al Pontefice di trovarsi in una posizione più elevata rispetto alla scorsa settimana, rendendolo maggiormente visibile alle migliaia di fedeli che hanno riempito Piazza della Libertà fin dalle prime ore della mattinata. Nel suo messaggio al termine dell’Angelus, Papa Leone ha rivolto ancora una voltaun forte appello alla pace, invitando a non distogliere lo sguardo dalle popolazioni colpite dai conflitti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Papa Leone a Castel Gandolfo. Tempo di riposo, Angelus e udienze

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