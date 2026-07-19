Paolo Borsellino spiegato ai bambini | la guida con 5 libri per parlare ai più piccoli di legalità coraggio e lotta alla mafia

Notizia in breve

Il 19 luglio 1992, una bomba esplose in via D’Amelio causando la morte di un magistrato e cinque agenti della scorta. Per aiutare i bambini a comprendere temi come legalità e coraggio, sono stati pubblicati cinque libri dedicati a spiegare la figura di Borsellino e la lotta contro la mafia. Questi testi intendono trasmettere valori di giustizia e responsabilità ai più giovani, affrontando in modo semplice e diretto eventi e concetti legati a quella drammatica pagina di storia.