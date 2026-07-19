Paolo Borsellino spiegato ai bambini | la guida con 5 libri per parlare ai più piccoli di legalità coraggio e lotta alla mafia

Da ilfattoquotidiano.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 19 luglio 1992, una bomba esplose in via D’Amelio causando la morte di un magistrato e cinque agenti della scorta. Per aiutare i bambini a comprendere temi come legalità e coraggio, sono stati pubblicati cinque libri dedicati a spiegare la figura di Borsellino e la lotta contro la mafia. Questi testi intendono trasmettere valori di giustizia e responsabilità ai più giovani, affrontando in modo semplice e diretto eventi e concetti legati a quella drammatica pagina di storia.

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Il 19 luglio 1992, la Strage di via D’Amelio segnò una delle pagine più drammatiche della storia italiana. In quell’attentato persero la vita il magistrato Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. Oggi proprio nel luogo in cui avvenne la strage, sorge un ulivo che la madre di Borsellino volle piantare come simbolo di pace e speranza. Un segno importante in una terra ferita dalla mafia; la terra di un magistrato che l’ha amata profondamente e per la quale ha combattuto, sognando una Sicilia libera dalla criminalità organizzata. Oggi, per molti bambini il magistrato Paolo Borsellino è solo nome inciso su una targa, un’ immagine che appare sui social o il nome di una scuola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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