Paolo Borsellino spiegato ai bambini | la guida con 5 libri per parlare ai più piccoli di legalità coraggio e lotta alla mafia
Il 19 luglio 1992, una bomba esplose in via D’Amelio causando la morte di un magistrato e cinque agenti della scorta. Per aiutare i bambini a comprendere temi come legalità e coraggio, sono stati pubblicati cinque libri dedicati a spiegare la figura di Borsellino e la lotta contro la mafia. Questi testi intendono trasmettere valori di giustizia e responsabilità ai più giovani, affrontando in modo semplice e diretto eventi e concetti legati a quella drammatica pagina di storia.
Il 19 luglio 1992, la Strage di via D’Amelio segnò una delle pagine più drammatiche della storia italiana. In quell’attentato persero la vita il magistrato Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. Oggi proprio nel luogo in cui avvenne la strage, sorge un ulivo che la madre di Borsellino volle piantare come simbolo di pace e speranza. Un segno importante in una terra ferita dalla mafia; la terra di un magistrato che l’ha amata profondamente e per la quale ha combattuto, sognando una Sicilia libera dalla criminalità organizzata. Oggi, per molti bambini il magistrato Paolo Borsellino è solo nome inciso su una targa, un’ immagine che appare sui social o il nome di una scuola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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