Firenze una giornata dedicata ai più piccoli e alla salute | a settembre arriva Uniti per i bambini

Il 5 settembre 2026 si svolgerà a Coverciano, dalle 14 alle 20, la manifestazione benefica «Uniti per i Bambini». L’evento è dedicato ai minori, alla prevenzione sanitaria, allo sport e alla solidarietà. Si terrà presso il Centro Tecnico Federale, uno dei principali simboli dello sport italiano. La giornata prevede iniziative rivolte ai bambini e attività di sensibilizzazione sulla salute infantile. L’ingresso è aperto al pubblico e all’organizzazione benefica.

Una giornata dedicata ai bambini, alla prevenzione sanitaria, allo sport e alla solidarietà. È questo lo spirito di «Uniti per i Bambini», la manifestazione benefica che si svolgerà sabato 5 settembre 2026, dalle 14 alle 20, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, uno dei luoghi simbolo dello sport italiano. L'evento è stato presentato il 9 luglio al Grand Hotel Mediterraneo di Firenze, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, del mondo sanitario, delle associazioni, del volontariato e delle imprese che hanno scelto di sostenere un progetto nato per promuovere la cultura della prevenzione e raccogliere fondi a favore dell'infanzia. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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