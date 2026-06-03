Come spiegare la Costituzione ai bambini? 6 libri per parlare di cittadinanza memoria e democrazia

Da ilfattoquotidiano.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 2026 si ricorderanno gli 80 anni dall’Assemblea Costituente, dal referendum istituzionale e dal primo voto femminile in Italia.

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Nel 2026 l’Italia celebra un anniversario fondamentale della propria storia: gli 80 anni dell’Assemblea Costituente, del referendum istituzionale e del primo voto delle donne. Un triplice appuntamento che segna la nascita della Repubblica e che viene ricordato attraverso numerose iniziative dedicate ai valori costituzionali. L’obiettivo è quello di custodire e promuovere i principi della cittadinanza italiana, rafforzando l’identità nazionale, attraverso la memoria civica. Queste celebrazioni non sono altro che l’occasione per rinnovare la memoria delle nostre radici democratiche e coinvolgeranno in particolar modo i giovani per scoprirne i valori di cittadinanza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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