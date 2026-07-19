Paolo Borsellino 34 anni dopo | il ricordo di Mattarella e del mondo politico

Nel 34° anniversario della strage di via D’Amelio, il Presidente della Repubblica ha reso omaggio a Paolo Borsellino e agli agenti della scorta uccisi. La cerimonia si è svolta in modo formale, con un momento di commemorazione e il deposito di fiori. La ricorrenza è stata ricordata anche da rappresentanti del mondo politico, che hanno partecipato alle iniziative ufficiali. Nessuna dichiarazione pubblica è stata rilasciata durante l’evento.

Nel 34° anniversario della strage di via D’Amelio, il Presidente della Repubblica rende omaggio a Paolo Borsellino e agli agenti della scorta uccisi dalla mafia: “La Repubblica ha dimostrato di essere più forte” A34 anni dalla strage di via D’Amelio, l’Italia si ferma per ricordare Paolo Borsellinoe i cinque agenti della scorta assassinati dalla mafia il 19 luglio 1992. Una ricorrenza che rinnova il dovere della memoria e rilancia la richiesta di una verità piena su una delle pagine più drammatiche della storia repubblicana. Il Capo dello Stato hasottolineato che quel progetto criminale è stato sconfitto grazie all’impegno congiunto di magistratura, forze di polizia e istituzioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Strage Via D'Amelio 34 anni dopo: una ferita che non smette di parlare

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Temi più discussi: Borsellino, il sacrificio di un magistrato per liberare la sua terra; Rai per il 34° anniversario della strage di via D'Amelio; A 34 anni dall'omicidio di Paolo Borsellino, così è cambiata la mafia; Agende Rosse Ferrara ricorda Paolo Borsellino a 34 anni dalla strage.

Quel disegno eversivo, con il loro contributo, è stato sconfitto, si legge nel messaggio con cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta, uccisi 34 anni fa nella strage di via D'Amelio Foto Ansa x.com

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