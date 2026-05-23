Strage di Capaci 34 anni dopo Meloni | Memoria per futuro libero da paura Mattarella | Eredità di Falcone e Borsellino patrimonio etico della democrazia

Da ilgiornale.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi si ricordano 34 anni dalla strage di Capaci, quando un'esplosione causò la morte di giudici e agenti di scorta. La piazza si riempie di fiori e bandiere, mentre le autorità rendono omaggio alle vittime. La commemorazione si svolge con discorsi ufficiali e momenti di raccoglimento, in un luogo simbolico che conserva i resti dell’attentato. La giornata si conclude con cerimonie pubbliche e incontri commemorativi.

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Sono trascorsi esattamente 34 anni dalla tragica esplosione passata alla storia come la strage di Capaci evento che ha segnato, in maniera indelebile, la storia della Repubblica e la coscienza collettiva del Paese. Una strage che ha rappresentato un punto di non ritorno, uno spartiacque tra un “prima e un dopo”, cambiando profondamente il modo di intendere il valore della legalità, della giustizia e dell’impegno civile contro ogni forma di criminalità mafiosa. A distanza di oltre tre decenni, la straordinaria partecipazione istituzionale, civile e associativa alle iniziative commemorative testimonia quanto il sacrificio, del Giudice Giovanni... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Strage di Capaci, 34 anni dopo. Meloni: "Memoria per futuro libero da paura". Mattarella: "Eredità di Falcone e Borsellino patrimonio etico della democrazia"
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