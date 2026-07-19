Paolo Belli isolato dopo l'incidente | vorrebbe parlare con la famiglia della vittima Il 20 luglio l'autopsia

L'artista è attualmente isolato dopo l'incidente che ha causato la morte di un uomo. Dopo l'incidente, avvenuto il 20 luglio, si attende l'esito dell'autopsia. I suoi avvocati gli hanno consigliato di non utilizzare i social media e di non contattare i familiari della vittima. L'artista desidera parlare con loro, ma al momento non ha preso iniziative in tal senso. La sua situazione rimane sotto osservazione.

L'artista sta vivendo giorni complessi, dopo il dramma dell'incidente che ha portato alla morte di Alessandro Magnani. I suoi avvocati gli consigliano di stare lontano dai social ed evitare contatti con la famiglia. Intanto la famiglia della vittima respinge l'ipotesi di un malore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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