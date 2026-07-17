Il cantante e conduttore modenese, coinvolto in un incidente stradale, desidera incontrare i familiari dell’uomo deceduto. Rimasto nella sua casa da lunedì, ha espresso più volte il desiderio di parlare con la madre e gli amici più stretti della vittima. I legali confermano questa volontà, senza fornire ulteriori dettagli. L’incidente è avvenuto martedì 14 luglio, coinvolgendo un pedone che ha perso la vita.

Paolo Belli vorrebbe incontrare i famigliari dell’uomo morto nell’incidente in cui è rimasto coinvolto. Il cantante e conduttore modenese, rinchiuso nella sua casa da lunedì scorso, ha manifestato più volte la volontà di parlare con la madre e con gli amici più cari di Alessandro Magnani, deceduto martedì 14 luglio. Il41enne residente a Canolo di Reggio è spirato per le conseguenze di un impatto con la bici condotta da Paolo Belli avvenuto attorno al mezzogiorno di lunedì 13 luglio in una piccola strada di Cognento di Campagnola Emilia, nella Bassa di Reggio Emilia. Magnani stava uscendo a piedi dal cortile di un’abitazione dove aveva consegnato una notifica e stava dirigendosi all’auto parcheggiata a pochi metri di distanza. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Paolo Belli straziato dal dolore per il pedone investito. I legali: «Vorrebbe parlare con la famiglia di quell'uomo»

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