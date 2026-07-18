Paolo Belli è in lutto dopo l’incidente in cui è morto un uomo di 41 anni investito mentre il cantante era in bicicletta. Belli ha espresso il desiderio di incontrare la famiglia della vittima. Si attende l’esito dell’autopsia sull’uomo deceduto. La vicenda ha suscitato grande attenzione, e Belli ha dichiarato di essere devastato dal dolore. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Paolo Belli continua a vivere giorni di profondo dolore dopo il tragico incidente in cui ha perso la vita Alessandro Magnani, il 41enne investito mentre il cantante era in sella alla sua bicicletta. Secondo quanto riferito dai suoi legali, il musicista avrebbe espresso il desiderio di incontrare i familiari della vittima, ma per il momento gli è stato consigliato di attendere. Il desiderio di parlare con i familiari. Da quando ha appreso della morte di Magnani, avvenuta il giorno successivo all’incidente, Belli si è chiuso nella sua abitazione, evitando contatti con l’esterno. I suoi avvocati, Ruggero Fregni e Marco Vezzani, hanno raccontato... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Paolo Belli devastato dopo l’incidente mortale: “Vorrebbe incontrare la famiglia della vittima”. Attesa per l’autopsia

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