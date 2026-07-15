Un pedone di 41 anni è morto dopo essere stato investito da una bicicletta condotta da Paolo Belli, coinvolto nell’incidente nelle campagne della Bassa Reggiana. Il cantante e conduttore televisivo, di 64 anni, si trova sotto choc. L’incidente è avvenuto in un'area rurale e sono in corso le verifiche delle autorità. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.

Paolo Belli è rimasto coinvolto in un incidente in bicicletta nelle campagne della Bassa Reggiana. Il cantante e conduttore televisivo di Carpi, 64 anni, stava pedalando lunedì mattina tra Correggio e Campagnola quando ha travolto Alessandro Magnani, 41enne di Canolo di Correggio, che stava tornando a piedi verso la sua auto dopo aver consegnato una notifica in via Picenardi. Le condizioni del pedone erano apparse disperate fin dai primi momenti. Nel tardo pomeriggio di martedì, il 41enne è morto nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Maggiore di Parma, dove era stato trasportato in elisoccorso. Lo riporta il Resto del Carlino. Belli... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Paolo Belli travolge un pedone con la sua bici: Alessandro Magnani muore a 41 anni. Il cantante sotto choc

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Paolo Belli travolge e uccide un pedone con la sua bici. Il cantante sotto choc

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