Sesso e bugie | i 5 miti che stanno rovinando la tua vita intima e cosa dice davvero la scienza
Un nuovo studio smaschera cinque miti sul sesso eterosessuale che molte persone credono ancora. Tra questi, uno riguarda la percezione di una maggiore soddisfazione rispetto ad altre forme di relazione, che i dati scientifici non confermano. Un altro mito riguarda la frequenza dei rapporti, spesso sovrastimata. La ricerca evidenzia inoltre che le aspettative su performance e desiderio non sempre corrispondono alla realtà. Questi falsi miti, secondo gli studi, influenzano negativamente la vita intima di molte persone.
Benvenuta nel posto dove andiamo a smontare un po’ di cose che ti hanno detto sul sesso eterosessuale e che probabilmente hai creduto vere finora. Ci sono credenze così radicate da sembrare leggi della natura. Non si discutono, non si verificano: si tramandano. Le ascoltiamo, le interiorizziamo e, senza accorgercene, le usiamo per misurare noi stesse e la nostra vita sessuale. Il problema è che molte di queste verità hanno più a che fare con la cultura eterosessuale che con la biologia. E mentre la maggior parte di noi cerca di essere all’altezza di standard da film porno, il risultato è spesso lo stesso: frustrazione, ansia, senso di inadeguatezza, e una vita sessuale molto meno soddisfacente di quanto potrebbe essere. 🔗 Leggi su Dilei.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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