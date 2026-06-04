Benvenuta nel posto dove andiamo a smontare un po’ di cose che ti hanno detto sul sesso eterosessuale e che probabilmente hai creduto vere finora. Ci sono credenze così radicate da sembrare leggi della natura. Non si discutono, non si verificano: si tramandano. Le ascoltiamo, le interiorizziamo e, senza accorgercene, le usiamo per misurare noi stesse e la nostra vita sessuale. Il problema è che molte di queste verità hanno più a che fare con la cultura eterosessuale che con la biologia. E mentre la maggior parte di noi cerca di essere all’altezza di standard da film porno, il risultato è spesso lo stesso: frustrazione, ansia, senso di inadeguatezza, e una vita sessuale molto meno soddisfacente di quanto potrebbe essere. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sesso e bugie: i 5 miti che stanno rovinando la tua vita intima (e cosa dice davvero la scienza)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Notizie e thread social correlati

Le vibration plate sono solo una tendenza fitness del momento o funzionano davvero? Ecco che cosa dice la scienzaLe vibration plate, nate in campo medico, sono diventate popolari sui social media come strumenti per allenamenti rapidi e risultati visibili con...

Sauna, bagni freddi, respiro e micro pause. Cosa funziona davvero e cosa dice la scienzaLe micro pause durante la giornata, come sauna, bagni freddi e esercizi di respirazione, sono al centro di un nuovo approccio al benessere.

Temi più discussi: Recensione: Karma; JOHN LENNON: THE LAST INTERVIEW, recensione; Una Meryl Streep da antologia che pochi hanno visto; Beatrice morta in casa a 2 anni, le bugie della mamma e le violenze: così è emerso l'orrore di Bordighera.

Sesso e bugie: i 5 miti che stanno rovinando la tua vita intima (e cosa dice davvero la scienza)Benvenuta nel posto dove andiamo a smontare un po’ di cose che ti hanno detto sul sesso eterosessuale e che probabilmente hai creduto vere finora. Ci sono credenze così radicate da sembrare leggi ... dilei.it

Il Lato Oscuro del Sesso (@Il_LatoOscuro) / Posts / X x.com

libri in cui il personaggio principale maschile è innamorato da un po' e sta aspettando che lei si metta al passo reddit

Sesso, bugie e truffe: un’inchiesta svela le origini dell’ascesa di Jeffrey EpsteinSesso, bugie e relazioni altolocate. Mentre l’America si concentra sul contenuto dei nuovi Epstein file pubblicati pochi giorni fa, un’inchiesta del New York Times finalmente ricostruisce le origini ... repubblica.it