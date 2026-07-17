L'anguria, il melone e le pesche sono tra i frutti più consumati durante l’estate, apprezzati per la loro freschezza. Secondo un esperto, non ci sono evidenze che questi frutti facciano ingrassare se consumati in quantità moderate. La quantità consigliata varia in base alle esigenze individuali, ma non ci sono limiti specifici per evitare un aumento di peso. La loro presenza nella dieta estiva dipende più dal contesto complessivo dell’alimentazione quotidiana.

Anguria, melone e pesche sono tra i frutti più gettonati e consumati d’estate: buoni, rinfrescanti e perfetti per mangiare qualcosa di fresco anche ad alte temperature. D’altro canto, il loro contenuto di zuccheri viene spesso associato al rischio di aumentare di peso: ma è vero che anguria, melone e pesche fanno ingrassare o è solo un falso mito? Ha risposto a Gazzetta Active il dottor Sacha Sorrentino, biologo nutrizionista: “Anguria, melone e pesche non fanno ingrassare se inseriti all’interno di un’alimentazione equilibrata e di uno stile di vita sano. La frutta rappresenta una preziosa fonte di vitamine, minerali, fibre e antiossidanti, oltre a contenere fruttosio, uno zucchero naturalmente presente che viene assorbito rapidamente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Anguria, melone e pesche fanno davvero ingrassare? Come dosarle secondo l'esperto

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Io Mangio Sano, Ma Ho Sempre Gonfiore e Diarrea – Forse Sano Non È

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