Pamela è una vittima e merita rispetto | basta illazioni in tv

Un’associazione ha scritto una lettera in risposta ai servizi televisivi sul caso Pamela, affermando che Pamela è una vittima e merita rispetto. La comunicazione critica le illazioni fatte in tv, sottolineando l’importanza di rispettare la persona coinvolta. La lettera è stata pubblicata dopo la trasmissione di alcuni servizi che trattavano il caso. Nessun dettaglio sui contenuti specifici dei servizi o sui fatti processuali.

Riceviamo e pubblichiamo una lettera dell’associazione Scarpetta Rossa APS, dopo la messa in onda di alcuni servizi televisivi sul caso Pamela Genini. Gentilissima Redazione, ci permettiamo di scrivervi, in considerazione della nostra vicinanza alla famiglia Genini e dell’attenzione che avete sempre dimostrato nei confronti di questo caso, per esporre alcune riflessioni sulla vittimizzazione secondaria – o, più correttamente in questo caso, “terziaria” – che Pamela sta subendo nell’ambito di alcuni programmi televisivi. Premesso che gli investigatori, come è noto, hanno vagliato ogni possibile pista alternativa senza trovare il minimo riscontro, compresa quella di natura economica, ci chiediamo per quale ragione vengano riproposte mediaticamente ipotesi già escluse da chi è istituzionalmente preposto alle indagini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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