Battaglia riscalda piazza Duomo | Non è una gara a chi urla di più Reggio merita rispetto e credibilità
Nella piazza principale della città, il candidato sindaco del centrodestra ha preso la parola, sottolineando che Reggio merita rispetto e credibilità, senza entrare in una gara di chi urla di più. La sua dichiarazione è stata accolta con applausi dal pubblico presente. La manifestazione ha visto la partecipazione di sostenitori e cittadini, in un’atmosfera di entusiasmo in vista delle prossime elezioni amministrative.
Il popolo del centrosinistra ha accolto in piazza Duomo con calore e applausi l'apertura della campagna elettorale di Mimmo Battaglia, candidato sindaco della coalizione e attuale inquilino di palazzo San Giorgio come facente funzioni.Amministratore di lungo corso e portatore di una storia.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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