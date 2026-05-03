Battaglia riscalda piazza Duomo | Non è una gara a chi urla di più Reggio merita rispetto e credibilità

Nella piazza principale della città, il candidato sindaco del centrodestra ha preso la parola, sottolineando che Reggio merita rispetto e credibilità, senza entrare in una gara di chi urla di più. La sua dichiarazione è stata accolta con applausi dal pubblico presente. La manifestazione ha visto la partecipazione di sostenitori e cittadini, in un’atmosfera di entusiasmo in vista delle prossime elezioni amministrative.