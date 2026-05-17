L’Orvietana non è soltanto una squadra di calcio e proprio per questo merita rispetto

Negli ultimi giorni si sono susseguite notizie riguardanti le relazioni tra il club di calcio locale e una squadra della zona. Ho ricevuto diverse chiamate e richieste di commento, ma ho preferito non intervenire su voci non confermate o indiscrezioni. La questione ha attirato l’attenzione di molti, portando a discussioni sui rapporti tra le due realtà sportive e sulla loro importanza nel panorama locale. In questo contesto, si è cercato di mantenere un approccio sobrio e distaccato.

Ho seguito come voi le notizie degli ultimi giorni sugli incroci tra i destini della Ternana e dell’Orvietana, ho ricevuto chiamate e sollecitazioni ma ho evitato di commentare gossip e indiscrezioni incontrollate. Perché a volte è meglio rimanere in silenzio, piuttosto che parlare e scrivere a. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ORVIETANA-CANNARA 0-0 HL SERIE D 29 marzo 2026

Sullo stesso argomento

Trevisani a spada tratta sulla Juve: «È una squadra che gioca e ha un’idea. Merita la Champions? Penso questo» Rinnovo Locatelli, la Juventus è al lavoro per trovare l’accordo con il suo capitano.

All’Arena Civica di Milano c’è una squadra come tutte le altre. Ed è proprio questo il punto«È arrivata una famiglia con un ragazzo neurodivergente o come preferirei chiamarlo io, psicodivergente, e ci ha chiesto se poteva allenarsi con noi.

Orvietana, Tardani: Non è solo una squadra di calcio, merita scelte responsabiliL’Orvietana non è soltanto una squadra di calcio e non può scomparire. È un pezzo della storia della città e merita rispetto, serietà e scelte responsabili. Con queste parole il sindaco di Orvieto, ... umbria24.it

Orvietana: Come a Terni c’è bisogno di una politica capace di mettere al centro l’interesse collettivoLa vicenda che coinvolge l'Orvietana Calcio e la Ternana Calcio rappresenta l'ennesima conferma di un modello di gestione del calcio ... orvietosi.it