Palermo minuto di silenzio in ricordo delle vittime di Via D' Amelio

Alle 16:58, momento esatto della strage di via D'Amelio, centinaia di persone si sono fermate in silenzio in una piazza di Palermo. La manifestazione, promossa dalle Agende rosse, ha visto partecipanti che hanno osservato un minuto di raccoglimento per ricordare le vittime dell’attentato. La scena si è svolta in un clima di rispetto, con le persone ferme e silenziose, in attesa che il tempo segnasse il momento di commemorazione.

Alle 16:58, ora della strage di via Mariano D'Amelio, a Palermo, le centinaia di persone presenti alla manifestazione organizzata dalle Agende rosse hanno osservato un minuto di silenzio nella strada dove il 19 luglio di 34 anni fa, Cosa Nostra ha assassinato il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della polizia di Stato Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Subito dopo è stato suonato il Silenzio e l'inno di Mameli. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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La strage di via D’Amelio, la commemorazione a Palermo. Un minuto di silenzio per Paolo Borsellino: la diretta videoPer usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup. video.corriere.it