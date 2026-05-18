Nel giorno in cui si è svolto un minuto di silenzio, il pubblico ha reso omaggio a Evaristo Beccalossi, ricordato con applausi calorosi. La sua carriera, durata quasi 70 anni, ha lasciato un segno nel mondo del calcio, portando con sé numerosi momenti di gioia e successi. La partita si è aperta con un tributo sentito, mentre lo stadio nerazzurro, in occasione della festa scudetto, ha celebrato la memoria dell’ex calciatore. La giornata ha visto un forte coinvolgimento emotivo tra i presenti.

Quanto calcio e quante gioie nei quasi 70 anni di vita di Evaristo Beccalossi, venuto a mancare pochi giorni fa, il 6 maggio 2026, e perciò ricordato con un immenso, strabordante amore da un Meazza nerazzurro e tirato a lustro per la festa scudetto. L’Inter aveva previsto, per salutare Dribblossi (così lo aveva soprannominato Gianni Brera), un minuto di silenzio e di applausi poco prima della partita, ma non potevano mancare le iniziative dei tifosi, a cominciare da quelli della Curva Nord, che hanno esposto durante il silenzio uno striscione sobrio e affettuoso: "Eri un grande uomo, un vero interista. Ciao Becca!". Tanti anche i ricordi... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il ricordo: grande commozione nel minuto di silenzio. Beccalossi, omaggio tra gli applausi

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