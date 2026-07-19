Una battaglia civica a Napoli ha portato alla salvaguardia di Villa Ruffo, minacciata dalla speculazione edilizia. La famiglia Croce si è opposta all’obbrobrio, cercando di proteggere il paesaggio. La vicenda, ricostruita da Alessandra Caputi, si svolge attraverso due puntate e descrive la lotta contro gli interventi edilizi che avrebbero alterato l’area. La narrazione si concentra sulla difesa del paesaggio e sulla resistenza della comunità locale.

Donne e politica Alessandra Caputi ricostruisce la battaglia civica per Villa Ruffo a Napoli, assediata dalla speculazione edilizia: «In nome del paesaggio», Rubbettino Una lunga storia inedita in due puntate. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. È riuscita a dare un andamento di piccante allure a una specie di retrospettivo pamphlet, che ripercorre l’intricato decennio di una vicenda dal sapore gogoliano della Napoli anni sessanta del secolo scorso: Alessandra Caputi, ricercatrice di prima fila nelle battaglie per la salvaguardia del patrimonio storico-artistico, con In nome del paesaggio (Rubbettino «Fondazione Biblioteca Benedetto Croce», prefazione di Vezio De Lucia, pp. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Paesaggio italiano, e la famiglia Croce ricacciò l’obbrobrio

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