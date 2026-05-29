Comunicato Stampa | Fatti e Disfatti Elio Garzillo racconta le ferite del paesaggio italiano

Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato ieri sera dopo aver danneggiato un'auto in strada. La polizia è intervenuta sul posto e ha fermato il soggetto, che aveva rotto i finestrini e danneggiato il parabrezza del veicolo. Nessuno è rimasto ferito. Le forze dell’ordine hanno sequestrato gli strumenti usati per i danni. L’arresto è stato effettuato in seguito alla chiamata di un testimone che ha assistito alla scena.