Comunicato Stampa | Fatti e Disfatti Elio Garzillo racconta le ferite del paesaggio italiano

Da iltempo.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato arrestato ieri sera dopo aver danneggiato un'auto in strada. La polizia è intervenuta sul posto e ha fermato il soggetto, che aveva rotto i finestrini e danneggiato il parabrezza del veicolo. Nessuno è rimasto ferito. Le forze dell’ordine hanno sequestrato gli strumenti usati per i danni. L’arresto è stato effettuato in seguito alla chiamata di un testimone che ha assistito alla scena.

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