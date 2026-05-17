Santa Croce parla italiano

Santa Croce ha deciso di adottare ufficialmente la lingua italiana come lingua ufficiale della comunità. La decisione è stata presa in seguito a un voto tra i residenti, che hanno scelto di sostituire le variazioni dialettali usate fino a ora con l’italiano standard. L’iter ha riguardato sia aspetti amministrativi che culturali, con l’obiettivo di uniformare le comunicazioni e facilitare i rapporti tra i cittadini e le istituzioni. La nuova normativa entrerà in vigore nei prossimi mesi.

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