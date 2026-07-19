Padova picchiata e costretta dal marito a prostituirsi | 20enne incinta scappa e chiede aiuto arrestato l'uomo

Una donna di 20 anni, incinta e di origini romene, è stata picchiata dal marito e costretta a prostituirsi. Dopo aver trovato il modo di scappare, si è rifugiata in un bar chiedendo aiuto. L'uomo è stato arrestato dalle forze dell'ordine. La donna ha riportato lesioni e ha raccontato di essere stata vittima di violenze e sfruttamento. La vicenda è stata segnalata alle autorità competenti.

Picchiata del marito e costretta a prostituirsi mentre è incinta, una 20enne di origini romene è riuscita a scappare dal suo aguzzino e a chiedere aiuto in un bar. Il fatto è accaduto a Padova. L'uomo, un connazionale di 26 anni, è stato arrestato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Padova.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Padova, incinta al quinto mese costretta a prostituirsi e picchiata dal marito: arrestato un 26enneA 20enne incinta di cinque mesi è riuscita a scappare da una situazione di violenze domestiche e ha chiamato la polizia.

Padova, donna incinta di 5 mesi costretta a prostituirsi dal marito: arrestato un 26enne Un uomo di 26 anni è stato arrestato a Padova dopo aver costretto la moglie incinta di cinque mesi a prostituirsi.

Temi più discussi: Segregata e costretta a prostituirsi al quinto mese di gravidanza: ventenne sfugge all’incubo a Padova; Padova, picchia la moglie incinta di 5 mesi e la costringe a prostituirsi: arrestato un 26enne; Padova, costringeva la moglie incinta a prostituirsi e la picchiava se guadagnava poco: arrestato 26enne; Picchiata incinta e costretta a prostituirsi: l'incubo di una 20enne.

Padova, 20enne incinta costretta a prostituirsi dal marito: la donna fugge e lo fa arrestare x.com

Padova, picchiata e costretta dal marito a prostituirsi: 20enne incinta scappa e chiede aiuto, arrestato l’uomoPicchiata del marito e costretta a prostituirsi mentre è incinta, una 20enne di origini romene è riuscita a scappare dal suo aguzzino e a chiedere aiuto ... fanpage.it

Padova, picchia e costringe la moglie incinta a prostituirsi: arrestato 26enne romenoPicchiata e costretta a prostituirsi dal marito, un 26 romeno, mentre era al quinto mese di gravidanza. L’incubo di una giovane donna padovana, 20 anni compiuti da poco, è durato settimane, forse mesi ... msn.com