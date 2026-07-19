Padova picchiata e costretta dal marito a prostituirsi | 20enne incinta scappa e chiede aiuto arrestato l'uomo
Una donna di 20 anni, incinta e di origini romene, è stata picchiata dal marito e costretta a prostituirsi. Dopo aver trovato il modo di scappare, si è rifugiata in un bar chiedendo aiuto. L'uomo è stato arrestato dalle forze dell'ordine. La donna ha riportato lesioni e ha raccontato di essere stata vittima di violenze e sfruttamento. La vicenda è stata segnalata alle autorità competenti.
Picchiata del marito e costretta a prostituirsi mentre è incinta, una 20enne di origini romene è riuscita a scappare dal suo aguzzino e a chiedere aiuto in un bar. Il fatto è accaduto a Padova. L'uomo, un connazionale di 26 anni, è stato arrestato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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