Una donna di 20 anni, incinta, ha lasciato il marito accusato di violenze e costrizione alla prostituzione. La giovane, di nazionalità romena, è fuggita e ha chiesto aiuto in un bar a Padova. La polizia ha arrestato l’uomo, che secondo la denuncia minacciava di ucciderla. La donna ha riferito di aver subito per mesi violenze fisiche e psicologiche.

Una giovane donna di 20 anni, incinta, è riuscita a sottrarsi al marito che, secondo la sua denuncia, la picchiava e la costringeva a prostituirsi. La ragazza, di nazionalità romena, ha trovato il coraggio di fuggire e chiedere aiuto in un bar di Padova. Il marito, un connazionale di 26 anni, è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sfruttamento della prostituzione. La fuga e la richiesta di aiuto. L’episodio risale alla mattinata del 16 luglio, nel quartiere Sacro Cuore di Padova. Dopo l’ennesima notte di violenze, la giovane avrebbe approfittato del momento in cui il marito si era addormentato per scappare e rifugiarsi in un bar. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Padova.

© Thesocialpost.it - Padova, incinta fugge dal marito violento e lo fa arrestare: “Vuole uccidermi”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ventenne incinta picchiata e costretta a prostituirsi dal marito: la donna fugge e lo fa arrestareUna donna di 20 anni, incinta, ha chiesto aiuto in un bar di Padova, affermando che il marito voleva ucciderla.

Picchia e costringe la moglie incinta a prostituirsi a Padova, 20enne si salva in un bar: “Vuole uccidermi”Una donna incinta ha denunciato di essere stata picchiata e costretta a prostituirsi dal marito di 26 anni a Padova.

Temi più discussi: Incinta di cinque mesi, fugge dalle violenze del marito: 26enne arrestato a Padova; Ventenne incinta picchiata e costretta a prostituirsi dal marito: la donna fugge e lo fa arrestare; Fa inginocchiare la moglie incinta per punizione, ma si addormenta: lei fugge e lo fa arrestare; Padova, incinta a 20 anni segregata e costretta a prostituirsi: scappa mentre il marito dorme.

Padova, 20enne incinta costretta a prostituirsi dal marito: la donna fugge e lo fa arrestare di Roberta Merlin x.com

Padova, picchiata e costretta dal marito a prostituirsi: 20enne incinta scappa e chiede aiuto, arrestato l’uomoPicchiata del marito e costretta a prostituirsi mentre è incinta, una 20enne di origini romene è riuscita a scappare dal suo aguzzino e a chiedere aiuto ... fanpage.it

Padova, 20enne incinta costretta dal marito a prostituirsi: lei fugge e lo fa arrestareLa giovane vittima di abusi è al quinto mese di gravidanza e veniva picchiata e minacciata di morte. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e indagato per sfruttamento della prostituz ... avvenire.it