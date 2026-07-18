Picchia e costringe la moglie incinta a prostituirsi a Padova 20enne si salva in un bar | Vuole uccidermi

Una donna incinta ha denunciato di essere stata picchiata e costretta a prostituirsi dal marito di 26 anni a Padova. Dopo un’ultima aggressione, la ragazza si è rifugiata in un bar, chiedendo al proprietario di chiamare la polizia. La donna ha riferito di aver subito violenze continue e di temere per la propria vita. La polizia ha avviato le indagini e ha preso in custodia l’uomo.

L’incubo di una ragazza a Padova: dopo l’ultima aggressione da parte del marito 26enne, è scappata in un bar e ha chiesto al titolare di contattare la questura raccontando le violenze che era costretta a subire. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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