Özge Gürel e Serkan Çayoglu hanno parlato dei loro progetti futuri e del loro amore per l’Italia in un’intervista esclusiva. La coppia ha condiviso i piani di lavorare ancora insieme e ha rivelato il desiderio di collaborare con attrici italiane come Monica Bellucci. Hanno anche spiegato i motivi del successo delle serie turche e il loro entusiasmo per nuove opportunità nel settore. Non sono stati forniti dettagli su eventuali accordi o date specifiche.

Özge Gürel e Serkan Çayo?lu si raccontano in questa intervista esclusiva: il futuro professionale della coppia, il segreto delle serie turche e il sogno di lavorare con Monica Bellucci. C'è stato un momento preciso in cui l'Italia si è accorta che la serialità televisiva stava cambiando per sempre, travolta dalla passione e dal romanticismo senza barriere delle dizi turche. Quel momento ha i volti e i sorrisi di Özge Gürel e Serkan Çayo?lu, vera e propria coppia d'oro dentro e fuori dal set che, a dieci anni dall'iconico debutto di Cherry Season, continua a scatenare l'entusiasmo oceanico dei fan italiani. Lo abbiamo visto chiaramente e in prima persona nella splendida location del Teatro Galli di Rimini, preso letteralmente d'assalto e andato sold out per l'attesissimo panel all'Italian Global Series, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Özge Gürel e Serkan Çayo?lu: "Lavorare ancora insieme? Vi sveliamo i nostri piani e l'amore per l'Italia"

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Özge Gürel e Serkan Çayolu intervista doppia allItalian Global Series 2026 a Rimini

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